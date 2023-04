È durante una breve intervista con Variety a margine della presentazione di Ahsoka alla Star Wars Celebration che Kathleen Kennedy aggiorna sulla possibilità di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi.

Composta da sei episodi, la miniserie (che inizialmente doveva essere un film) è arrivata su Disney+ a maggio del 2022. È stata accolta positivamente dalla critica, mentre il pubblico è stato più tiepido. Non sappiamo nulla degli ascolti su Disney+ (come sempre, lo streamer non diffonde dati ufficiali o verificati da tersi), ma è stato rivelato che la première è stata la più vista di sempre (all’epoca), superando Loki. Samba TV riferisce che il finale è stato visto da 1.8 milioni di famiglie americane (contro le 2.1 milioni di famiglie che hanno visto la premiere).

Nonostante il successo, e nonostante il panel di domenica dedicato alla serie qui alla Star Wars Celebration – in cui appariranno sia Ewan McGregor che Hayden Christensen – sembra non vi sia una seconda stagione in programma:

Non stiamo sviluppando attivamente una seconda stagione. Ma io dico: mai dire mai, c’è sempre la possibilità. La serie è stata accolta così positivamente, e la regista Deborah Chow ha fatto un lavoro davvero spettacolare. Ewan McGregor vorrebbe fare un’altra stagione. Ma tutti sono molto impegnati, al momento, come avrete visto da ciò che abbiamo mostrato alla Celebration. Forse torneremo a porre la nostra attenzione su questa serie in futuro.

