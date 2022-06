La serie Obi-Wan Kenobi è stata ideata pensando a una storia raccontata in sei episodi, con il finale in arrivo tra due episodi, tuttavia lo sceneggiatore Joby Harold non esclude che non venga realizzato la stagione 2.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’autore e produttore ha infatti spiegato:

L’accoglienza e il fatto che così tante persone stiano guardando la serie sono stati davvero gratificanti. Ed è bellissimo sentire che c’è voglia di vedere altri episodi tra le persone coinvolte e chi è all’esterno. Questa storia è sempre stata ideata per essere completa in sei capitoli, quindi io e Deborah Chow ci siamo concentrati e focalizzati su questo aspetto. E ciò che accadrà in futuro è ancora da decidere. Ma attualmente sono così concentrato su questo che non vedo l’ora vengano mostrati i capitoli che rimangono.

Harold ha quindi parlato delle ultime due puntate raccontando:

Una delle sfide della serie è che sappiamo dove inizia la storia e dove finisce. E parte del divertimento è stato il percorso compiuto in mezzo, che ci ha portato forse in posti inaspettati e con delle sorprese lungo la strada.

Joby ha aggiunto:

Spero ci sia della soddisfazione nell’atterrare dove tutti immaginiamo si concluderà, ovvero vis a vis con Episodio IV. Ci sono delle cose emozionanti in arrivo, ancora più sorprese. E spero che quando tutto si sia concluso potremo vedere l’intera serie come una storia completa e alcune delle scelte iniziali avranno senso. Sono semplicemente entusiasta all’idea che arriveremo a quel punto.

Cosa vi aspettate dal finale di Obi-Wan Kenobi? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: EW