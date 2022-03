Il trailer di Obi-Wan Kenobi pubblicato la scorsa settimana potrebbe aver confermato i rumor che vorrebbero una giovanelegata alla trama della serie sul maestro Jedi.

Per molti dei fan più accaniti infatti, ci sono due grandi indizi nel trailer che confermerebbero la presenza della giovane Leia. Il primo è il fratello Luke, che vediamo giocare sul tetto della casa di Tatooine. Obi-Wan lo guarda da lontano, dato che la sua missione è tenerlo al sicuro. Il secondo grande indizio riportato dai fan è molto più concreto: il trailer si conclude con la scritta “La speranza sopravvive” e Leia è sempre stata legata a Obi-Wan proprio da quella parola. In molti si aspettano una conferma nel prossimo trailer o addirittura nel primo episodio dello show. Nel film Guerre Stellari, inoltre, la principessa invia al cavaliere jedi la sua richiesta di aiuto, confermando che i due hanno avuto in passato delle interazioni che l’hanno spinta a fidarsi di lui nel momento di maggiore difficoltà.

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio.

Fonte: Screen Rant