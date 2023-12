I creatori della serie Obliterated hanno parlato del progetto che sta conquistando il pubblico di Netflix ed è nato dalle idee per un possibile film.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, intervistati da The Hollywood Reporter, hanno infatti rivelato dei retroscena e dei dettagli sullo sviluppo dello show.

L’idea alla base del progetto

Hurwitz ha infatti raccontato che 15 anni fa hanno iniziato a pensare alla storia per un potenziale film, ispirandosi ai party organizzati al termine delle riprese dei progetti cinematografici:

Ci ricordiamo il nostro primo party. Stai pensando che non rivedrai mai più queste persone, che dà vita a una dinamica interessante in cui le inibizioni scompaiono. Le persone stavano bevendo troppo, prendendo troppe sostanze stupefacenti, si rimproverano a vicenda, hanno rapporti sessuali. Ci sono molte rivelazioni. Molti tipi di cose folli accadono a quelle feste. Abbiamo pensato a cosa accadrebbe se i nostri eroi americani, eroi che rischiano le loro vite quotidianamente e ottengono qualcosa di enorme e significativo e che ha grande importanza in modo realistico… Abbiamo pensato: cosa fanno quando completano con successo le loro missioni? Abbiamo immaginato che festeggerebbero nello stesso modo. Questi eroi americani hanno un party simile dopo aver pensato di aver completato la loro missione, fino a quando scoprono che era tutto falso e la vera bomba sta per esplodere a Las Vegas. In un film il tempo è limitato. Trasformarlo in una serie tv ci ha permesso di esaminare tutti questi eroi – l’esperta in tecnologia, l’artificiere, il pilota di elicotteri – in modo importante.

Schlossberg ha ribadito che hanno sempre amato le commedie vietate ai minori e i progetti, per il piccolo e grande schermo, con dei momenti oltraggiosi e in grado di suscitare le reazioni del pubblico.

Dopo aver lavorato a lungo a Cobra Kai si è quindi deciso di dare spazio al loro desiderio di realizzare il il tipo di commedie irriverente che amano.

Lo scopo degli autori

Hurwitz ha quindi spiegato che il loro obiettivo era catturare l’autenticità di Las Vegas e mostrare la città in modo importante e spettacolare. Per la scena iniziale girata al club Drai sono così state utilizzate centinaia di comparse.

Heald ha poi ammesso che girare la scena dell’inseguimento che coinvolge il bus usato per i party è stato “terrificante” e ha coinvolto dei guidatori professionisti in grado di correre a bordo dei veicoli a grande velocità, seguendoli con le proprie telecamere.

Le scene in cui Angela Gomez (Paola Lázaro) spara sono state poi ispirate dai film action degli anni ’80 con Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, e quelli recenti con star Tom Cruise. La sequenza ha richiesta vari giorni di lavoro, l’uso di droni, effetti visivi speciali e uno schermo verde. Alcune immagini sono state girate ad Albuquerque e altre a Las Vegas, tuttavia la sequenza riesce a mantenere la continuità richiesta.

Hurwitz ha sottolineato che la cosa più importante fatta capire alla troupe, al cast, agli sceneggiatori e ai montatori è stata di affrontare la situazione seriamente, come se ci fosse una minaccia nucleare e dovessero crederci. I villain dovevano quindi essere particolarmente minacciosi e le sfide mantenere un certo legame con la realtà. L’intensità è stata poi mantenuta anche grazie alle musiche di Zach Robinson e Leo Berenberg e al lavoro compiuto per mantenere l’aspetto, le luci e l’atmosfera che contraddistinguono la vita a Las Vegas.

Dei protagonisti molto diversi

Schlossberg ha spiegato che la serie ricorda come gli eroi siano umani e che, come noi, possono compiere errori e trovarsi nei guai. Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Il tema degli eroi oggi, stiamo celebrando queste persone e non sappiamo se stanno aiutando la società oppure no. Gli eroi in prima linea passano inosservati. Ma tutti meritano la loro festa e le loro celebrazioni. Vogliamo uno show che ti porti in un’atmosfera festiva con il cameratismo di persone provenienti da varie situazioni della vita.

Hurwitz ha aggiunto che i personaggi del team sono stati ideati per proporre un’ampia varietà di eroi che collaborano per salvare l’America e che un altro tema dello show è quello che le persone possono essere in disaccordo o non essere il tipo di persone che trascorrerebbero il loro tempo libero insieme o essere d’accordo su tutto, e tuttavia sono in grado di unire le forze e salvare la città di Las Vegas.

Heald ha sottolineato dietro la telecamera hanno sfruttato la loro esperienza e la loro amicizia per lavorare nel migliore dei modi alla produzione della serie, anche se non hanno sempre la stessa opinione. Lo sceneggiatore ha ribadito:

Ci permette di avere dei punti di vista diverso, non ci avviciniamo a tutte le decisioni creative nello stesso modo. Ma sappiamo che ci stiamo muovendo tutti nella stessa direzione e vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo. Avere quell’amicizia ci permette di sapere che possiamo avere una giornata storta al lavoro ma andrà tutto bene. Penso inoltre che ti dia la forza di essere più sicuro con la tua opinione. Il 90% delle volte siamo d’accordo. Scriviamo insieme quando stiamo girando. Ci scambiamo appunti. Guardiamo insieme il monitor e parliamo dell’azione e della performance. Ci consultiamo. Siamo alle prese con un matrimonio di lavoro che funziona realmente e ci aiuta.

Heald e Hurwitz hanno quindi concluso ricordando che Obliterated è una comedy action vietata ai minori di grandi dimensioni, con situazioni ad alto rischio “intense e reali”, con risate a ogni angolo, sorprese e svolte.

Che ne pensate delle dichiarazioni dei creatori di Obliterated? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili