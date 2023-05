Articolo in collaborazione con Sky

Fino all’11 giugno è possibile approfittare di un’offerta imperdibile grazie alla quale potrete godervi il grande cinema e le serie tv più amate, oltre alle produzioni originali italiane e internazionali, unendo Netflix a Sky TV grazie al pacchetto Intrattenimento plus a soli 14,90 euro per 18 mesi.

Parliamo di una super promo per un catalogo ricchissimo di titoli: Netflix propone infatti successi come Stranger Things, ma anche l’imminente Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare prodotta da Movimenti che debutterà in streaming il 9 giugno. Per tutti i gusti anche l’offerta di contenuti su Sky: parliamo di serie originali italiane come le due stagioni di A casa tutti bene – la serie di Gabriele Muccino o Call My Agent – Italia, programmi originali italiani iconici come X Factor, grandi documentari o esclusive internazionali come The Last of Us, House of the Dragon, The White Lotus o Succession.

Unire Netflix e Sky non è mai stato così facile e vantaggioso grazie al pacchetto Intrattenimento plus!

Offerta Sky TV e Netflix: come attivarla e la durata

Per approfittare dell’offerta che permette di aggiungere Netflix al tuo Sky a un prezzo vantaggioso basta accedere qui e seguire il percorso.

L’offerta include, oltre a Sky TV, il piano Base di Netflix senza pubblicità. Ma è possibile anche sottoscriverla con il piano Netflix Standard o Netflix Premium: con il piano Netflix Standard, l’offerta costerà solo 4 euro in più rispetto ai 14,90 euro necessari per attivarla con il piano Netflix Base. Chi non è cliente Sky ma è già abbonato a Netflix può comunque sottoscrivere l’offerta tramite il nuovo account Intrattenimento plus.

Affrettatevi, perché questa offerta sarà disponibile solo fino a domenica 11 giugno 2023: trovate maggiori informazioni sul sito sky.it.

L’offerta Sky per chi ama il cinema e il calcio

Inoltre, Sky ha pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio, con altre due promozioni altrettanto allettanti: Sky TV + Netflix (piano Standard) + Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90 euro per 18 mesi anziché 48 euro al mese e Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport a 24,90 euro per 18 mesi anziché 50€ al mese.

I film e le serie imperdibili