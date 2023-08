One-of-a-Kind Marcie, il prossimo speciale dei Peanuts, debutterà su Apple TV+ venerdì prossimo.

Il regista Raymond S. Persi ha parlato dell’importanza di uno speciale su Marcie e di come tutti gli animatori si siano identificati nella ragazzina:

Bene, quello che mi è davvero piaciuto di questo speciale è che specialmente in questo paese, ci sia una vera spinta per essere un leader, per essere la persona in prima fila. E penso che ci siano molte persone al mondo che vogliono fare la differenza, vogliono cambiare il mondo per sempre, che non vogliono necessariamente essere sotto i riflettori e non vorranno mai esserlo.

Quando mi è stata presentata questa sceneggiatura, ero così entusiasta di poter raccontare quella storia, perché è quello che Marcie fa. È perfettamente contenta di rimanere nell’ombra e limitarsi ad aiutare. Non cerca riconoscimenti, è molto altruista. E l’altra cosa fantastica è stata che tutti gli artisti con cui sto lavorando si sono davvero connessi con lei. Quindi è stato davvero speciale per tutti gli artisti. Quando lavoravo con i miei story artist, è stato davvero facile perché tutti potevano identificarsi con un personaggio come questo.