L’episodio 1066 di One Piece sarà diretto da un regista non giapponese, già animatore della serie animata. Si tratta di un evento unico nella storia di Toei Animation, è infatti il primo regista straniero a dirigere un episodio di One Piece

Lo ha annunciato lo stesso Henry Thurlow, un animatore americano che ha lavorato a One Piece numerose volte negli ultimi anni. Thurlow ha confermato che dirigerà l’episodio 1066 alla fine di questo mese. Su Twitter, l’animatore ha analizzato il ruolo importante con i follower, poiché molti si sono congratulati col fatto che sarà il primo regista non giapponese a lavorare su One Piece.

Io, Henry Thurlow, sono il regista dell’episodio di One Piece 1066 in onda questo mese. Per quanto ne so (e per quanto ne sapeva lo staff di produzione quando ho chiesto) non c’è mai stato un regista di episodi non giapponese per One Piece, o forse nessuna serie TV di Toei Animation … mai.

Thurlow è al momento sostenuto dall’intero fandom di One Piece mentre l’anime si avvicina al suo episodio. Attualmente, l’episodio 1066 dovrebbe debuttare il 25 giugno, tra un paio di settimane.

One Piece è disponibile su Crunchyroll.

Cosa vi aspettate dall’episodio 1066 di One Piece? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book