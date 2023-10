Il co-showrunner di One Piece, Matt Owens, ha confermato che sperano di coinvolgere Jamie Lee Curtis nella stagione 2 della serie live-action prodotta per Netflix.

Il produttore ha spiegato la sua reazione alla scoperta che l’attrice è una fan:

Non appena l’ha detto abbiamo pensato: ‘Okay, dobbiamo provare e cercare di coinvolgerla nello show. Cosa possiamo fare?’. E la Dottoressa Kureha, fortunatamente, è un personaggio che appare nella nostra storia ed è qualcuno di perfetto per Jamie Lee Curtis.

Owens ha aggiunto:

Abbiamo provato a far realizzare questo nostro sogno. Dopo che ha vinto il suo Oscar, il team di autori le ha mandato una figure della Dottoressa Kureha con un biglietto con scritto ‘Congratulazioni per la tua statuetta, ecco un’altra da metterle accanto. Speriamo di parlare con te presto’. Quando l’ha ricondivisa ha ottenuto molto interesse da parte dei fan e ho commentato. Stiamo cercando di realizzarlo. Sì, attualmente SAG è ancora in sciopero quindi non abbiamo delle vere conversazioni. Ma appena sarà possibile, sono pronto. La porterò fuori a cena, ne parleremo, Faremo tutto perché a questo punto stiamo scrivendo pensando a lei. Vogliamo realmente che venga e reciti con noi nella stagione 2.