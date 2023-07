One Piece

Gli adattamenti live action degli anime devono affrontare una maledizione che porta sempre al fallimento, anche One Piece seguirà il medesimo destino dei suoi predecessori?

In una nuova intervista con GamesRadar+, Inaki Godoy, che interpreterà Luffy, parla della “maledizione” e di come sperano di evitarla con il loro progetto in arrivo il mese prossimo su Netflix:

Bene, la serie tv è realizzata da persone che amano One Piece. Adoriamo il manga, amiamo l’anime, pensiamo che sia fantastico. E l’unica cosa che vogliamo fare è onorarlo e coinvolgere più persone. Non vogliamo fare altro che onorare il lavoro di Mr. Oda e fai divertire anche più persone, perché è una storia così potente. E il mondo intero dovrebbe saperlo.

A comporre la ciurma oltre Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto, solo su Netflix.

