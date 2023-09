Il live action di One Piece, disponibile su Netflix da ieri, sta raccogliendo consensi da pubblico e critica, e si è guadagnato anche l’etichetta “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes.

Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo One Piece ha una media di 82% di recensioni positive (su 34 recensioni) e un punteggio del 94% per quanto riguarda il pubblico. Si tratta del primo live action basato su un manga a ottenere dei punteggi così alti.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Siete d'accordo coi punteggi di Rotten Tomatoes per il live action di One Piece?

Fonte: Rotten Tomatoes

