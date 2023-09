I produttori di One Piece, Marty Adelstein e Becky Clements, hanno rilasciato una lunga intervista a Deadline in cui svelano inoltre che sperano di realizzare almeno 6 stagioni della serie live-action.

Adelstein non ha esitato ad ammettere:

Speriamo in 12 stagioni, c’è così tanto materiale.

Clements ha aggiunto:

Abbiamo superato quota 1.080 capitoli del manga a questo punto… Abbiamo dei piani con Matt Owens sul modo in cui potremmo suddividerli in varie stagioni e penso che se realizzassimo anche solo sei stagioni, probabilmente useremmo circa la metà dei capitoli dell’opera originale. Potrebbe realmente andare avanti all’infinito.

Clements ha ribadito che sarebbe facile realizzare sei stagioni e si è già parlato con Netflix, la casa editrice Shueisha ed Eeichiro Oda, creatore del manga originale, della possibile stagione due:

L’unica cosa che posso dire è che siamo tutti d’accordo sulle parti del manga che non si possono assolutamente eliminare, e quello è il nostro principio guida, le storie che conosciamo e i personaggi che sappiamo essere importanti per i fan. Quello è realmente l’inizio per lo sviluppo delle stagioni future. Saranno necessarie molte conversazioni, ma ci sentiamo fortunati nell’avere delineato un possibile cammino.