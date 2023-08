Eiichiiro Oda, creatore di One Piece, ha fatto due richieste per la serie tv live action di Netflix.

Lo showrunner del live action di One Piece Matt Owens ha svelato, sul sito di Shueisha, le richieste principali di Oda:

Ci ha chiesto di mantenere il passato di ogni protagonista. Sono così fondamentali per chi sono come persone, quali sono i loro sogni e le loro motivazioni, e come Rufy li approfondisce quando li incontra e li aiuta a riscoprire quei sogni.

E per la seconda richiesta i poteri specifici dei frutti del diavolo e altri set di abilità sono stati tutti realizzati con cura da Oda e molta immaginazione è stata dedicata a quello che possono fare e quali sono le regole da rispettare.