Lo showrunner di One Piece, Steven Maeda, ha spiegato i motivi dietro al cambio di trama di Don Krieg nel live action di Netflix.

Nel manga “One Piece”, il famigerato pirata Don Krieg ha un arco narrativo molto più ampio rispetto ai pochi minuti in cui è apparso nello show, fungendo da antagonista principale per i pirati di Cappello di Paglia mentre sono al ristorante in mezzo al mare Baratie. Nello show, la parte di Krieg è molto breve, la sua morte arriva per mano del maestro spadaccino Mihawk (Steven Ward) durante una battaglia su larga scala che ha luogo prima dell’arrivo di Mihawk al Baratie.

Steven Maeda ha parlato del cambio e del perché era necessario tagliare Krieg per rendere Arlong ancora più minaccioso:

Una cosa su cui sono sicuro si discuterà all’infinito è il cambio che abbiamo fatto al personaggio di Don Krieg. Facendo apparire Arlong come il Grande Cattivo della prima stagione. Abbiamo preso questa decisione, e Oda ci ha dato la sua benedizione, per far arrivare Arlong al Baratie, presentarlo prima rispetto al manga. Questa scelta rende Arlong “una minaccia” molto prima del tempo, consentendo così di “accelerare davvero verso gli ultimi due episodi in modo che Arlong sia il nostro Grande Cattivo della prima stagione.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Vi è piaciuto Don Krieg in One Piece? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili