One-Punch Man: annunciata ufficialmente la stagione 3

Shueisha ha annunciato che One-Punch Man tornerà per una stagione 3 dopo anni di assenza.

In occasione del capitolo 215 del manga, Chikashi Kubota, autore dei character design delle precedenti due stagioni ha pubblicato un nuovo poster per la nuova stagione. Al centro Saitama e Garou, mentre no nsono ancora stati svelati dettagli come la data d’uscita o lo studio d’animazione.

Di seguito invece la trama di One-Punch Man:

Dopo tre anni di allenamento, un ragazzo venticinquenne di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: essere un eroe talmente forte da poter sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il ruolo di eroe a Saitama da renderlo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte dell’Associazione Eroi, un’organizzazione che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’associazione e diventare uno degli eroi più popolari.

Fonte: Anime News Network