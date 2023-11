Sophia Bush e Hilarie Burton hanno ricreato, a distanza di oltre quindici anni, una memorabile scena di One Tree Hill.

Il cast della serie si è riunito a Wilmington, durante un appuntamento organizzato da Friends With Benefit Charity Events nel liceo dove erano state effettuate le riprese, per celebrare i 20 anni del debutto dello show e le interpreti di Brooke Davis e Peyton Sawyer hanno colto l’occasione per rivivere uno dei momenti più ricordati dai fan.

La scena ricreata da Sophia e Hilarie fa parte del finale della terza stagione. Brooke è in difficoltà nella sua relazione con Lucas (Chad Michael Murray) e la sua amica Peyton le confessa che ha dei sentimenti per Lucas e che l’ha baciato nella biblioteca, durante la sparatoria avvenuta a scuola.

Brooke decide quindi di schiaffeggiare l’amica, insultandola.

Ecco il video realizzato dalle due attrici:

Che ne pensate del video in cui Sophia Bush e Hilarie Burton ricreano la famosa scena di One Tree Hill? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine