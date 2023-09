Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di Only Murders in the Building vediamo l’appartamento di Loretta, interpretata da Meryl Streep, pieno di easter egg dedicati alla carriera dell’attrice.

Il production designer Rich Murray ha svelato a Variety una serie di easter egg nascosti nell’appartamento, legati all’immensa e variegata carriera dell’attrice.

‘Suffragette‘ – 2015

Lo strofinaccio incorniciato è un omaggio al film “Suffragette” del 2015 in cui la Streep interpretava l’attivista politica britannica Emmeline Pankhurst.

‘Kramer vs. Kramer’ – 1979

L’omaggio a “Kramer vs. Kramer” è sulla porta del frigorifero di Loretta.

Murray ha commentato:

Imita fedelmente la bacheca sopra il letto di suo figlio Billy Kramer nel film. E c’è una cartolina di Natale del suo personaggio a Billy. Quindi, abbiamo ricreato quella card e abbiamo appeso le immagini attorno ad essa.

‘Julie & Julia’ – 2009

I tulipani sulla scrivania di Loretta sono un easter egg dal film “Julie & Julia” del 2009 con Streep e Stanley Tucci.

“La mia Africa” – 1985

In un cenno al personaggio di Streep, Karen Blixen, nel film del 1985 “La mia Africa”, Murray ha rivestito un pouf con un tessuto di tela con un disegno di caffè keniota. Questo perché ill suo personaggio viveva in una piantagione di caffè.

“Il diavolo veste Prada” -2006

Ovviamente, Murray ha dovuto rendere omaggio all’iconico personaggio della Streep in “Il diavolo veste Prada”. Sui bordi di una serie di libri nella libreria c’è infatti il logo del film.

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

