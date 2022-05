Grazie a un’esclusiva di Vanity Fair sono online le nuove immagini della seconda stagione diche secondo le prime anticipazioni vedrà il coinvolgimento di nuove e numerose guest star d’eccezioni, più scontri tra classico e moderno, più approfondimenti sul condominio dove si svolge la serie, più cliffhanger oltre che numerosissimi colpi di scena. “Quella sensazione di essere stati accolti calorosamente [nella prima stagione] ha dato grande slancio alle idee e fiducia che il pubblico ci avrebbe seguiti”, ha detto lo showrunner e creatore. “Ci ha reso più sicuri per questa seconda stagione”.

Tra le nuovissime rivelazioni viene svelato che nei nuovi episodi, Mabel si innamora di Alice (interpretata da Cara Delevingne), una gallerista della sua stessa generazione che mette Mabel in contatto con un lato di se stessa che ha un po’ trascurato dall’inizio della serie.

La Gomez e la Delevingne sono amiche di vecchia data e portano un’intimità rapida e sexy al loro rapporto sullo schermo. “È stato incredibile che loro due si conoscessero e si sentissero a loro agio”, ha spiegato Hoffman. “È un po’ spumeggiante nel modo giusto e ti fa sentire come, ‘Oh, qualcuno sta scoprendo il mondo di qualcun altro'”. Gli inevitabili scontri con Oliver e Charles amplificano l’intensità. Infatti, in un episodio, Mabel organizza una festa a cui la coppia partecipa e, beh, “sarà un po’ violento”, ha detto Hoffman.

Durante la speciale intervista, si è parlato di come la morte di Bunny svelerà nuovi segreti dell’Arconia. Inoltre, il padre di Charles entra nella storia attraverso dei flashback – non ci sono spoiler sulla sua esatta connessione con l’edificio – il che aggiunge un ulteriore strato di mistero alla trama. Hoffman ha inoltre dichiarato che lo show si espanderà e si conoscerò la storia di ciascuna di queste persone con l’edificio. I segreti inizieranno progressivamente a svelarsi sebbene numerose incognite prenderanno il pubblico alla sprovvista emotivamente parlando.

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2

Only Murders in the Building stagione 2













Nel secondo episodio di questa stagione, Martin Short urla a Shirley MacLaine: “Amy Schumer non è una ladra!”. Hoffman racconta che la Schumer interpreta una versione leggermente più insopportabile di se stessa, oltre ad essere una nuova residente dell’Arconia. L’Oliver di Short sta cercando di convincere l’algida madre di Bunny, interpretata dalla MacLaine, che Amy Schumer non ha rubato un dipinto da 1 milione di dollari che Bunny possedeva ed esponeva nella sua casa – anche se ora è inspiegabilmente sul muro della Schumer. Succederanno un sacco di cose ma Hoffman rassicura tutti e spiega che è tutto pienamente nello spirito eccentrico dello show.

La Schumer ha un ruolo centrale nei primi episodi della stagione, ed è stato “il sì più immediato che abbiamo ottenuto nello show”, ha detto Hoffman. Conosceva Steve Martin da quando ha recitato nella sua commedia di Broadway Meteor Shower, ed è entrata come grande fan dello show. Il suo personaggio ossessionato da se stesso esprime interesse nell’adattare il podcast Only Murders per lo schermo – vuole essere la protagonista di una versione antieroe femminista raccontata dalla prospettiva di Jan, l’assassina della prima stagione interpretata da Amy Ryan – ma ha bisogno che i creatori, come prima cosa, si discolpino da quest’ultimo omicidio. Si tratta di un’interpretazione che verrà accentuata del personaggio della Schumer e che si adatta al modello estetico dello show: infatti viene introdotta con un vestito che rende omaggio ad Annie Hall.

Leggi anche: Only Murders in the Building 2: le domande che attendono una risposta

Debutterà il prossimo 28 giugno su Hulu e Disney+ la seconda stagione della serie Only Murders in the Building, in Italia disponibile su Disney+. La comedy ha come protagonisti Selena Gomez, Martin Shot e Steve Martin nei panni di Mabel, Oliver e Charles, tre inquilini del grande palazzo Arconia che, dopo un omicidio, decidono di lanciare un podcast nel quale raccontano le loro indagini. La prima stagione si è conclusa non solo con un importante cliffhanger, ma anche lasciando diverse questioni in sospeso su cui speriamo i prossimi episodi faranno luce.

Cosa ne pensate? Quanto attendete la seconda stagione di Only Murders In The Building? Ditecelo nei commenti!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.