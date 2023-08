Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La doppia premiere della terza stagione di Only Murders in the Building è disponibile da ieri su Disney+ in Italia, e contiene parecchi colpi di scena, a partire dal destino di Ben Gilroy, il personaggio interpretato da Paul Rudd.

Alla fine della seconda stagione, infatti, Ben sembrava morto: per buona parte del primo episodio della terza stagione si continua a supporre che questa sia stata la sua fine, tuttavia all’improvviso l’attore ricompare proprio durante la festa di fine premiere (che Oliver ha voluto comunque organizzare per compiangere il collega). Ben rivela a tutti di essersi miracolosamente salvato grazie a una lavanda gastrica, ma poco più tardi l’uomo piomba letteralmente sulla testa dei tre protagonisti Mabel Mora (Selena Gomez), Oliver Putnam (Martin Short) e Charles–Haden Savage (Steve Martin) dopo essere precipitato nel vano dell’ascensore dell’Arconia, spinto da qualcuno che evidentemente voleva davvero la sua morte. Ecco quindi che parte una nuova indagine… e un potenziale nuovo podcast.

Lo showrunner John Hoffman ha parlato con TheWrap di questo doppio colpo di scena:

Sapevo che stavolta volevamo fare qualcosa di molto diverso, sorprendente e coraggioso. Paul è incredibile e lo adoro. Non è difficile farlo: tutti nel mondo lo amano. Ma il primo giorno di riprese doveva realizzare la scena delle prove, è stata praticamente la scena di gruppo più grande e complessa che abbiamo mai fatto nella serie e, con gli attori che avevamo coinvolto, sarebbe stata la scena perfetta per impostare l’intera stagione. È arrivato e ci ha colpiti ciak dopo ciak.

Nel primo episodio fa anche il suo debutto Meryl Streep, che interpreta un’attrice mancata la quale fa il provino per lo spettacolo di Oliver e colpisce totalmente l’uomo, tanto da essere ingaggiata immediatamente. Durante la lettura del copione, però, la donna si trova in difficoltà, e Ben chiede che venga licenziata. È a quel punto che scopriamo che Oliver ha un debole nei suoi confronti, cosa che verrà confermata durante la festa di commemorazione per Ben, quando i due “piccioncini” decidono di vivere il loro rapporto alla luce del sole.

Per lo showrunner, dirigere Streep è stata l’occasione della vita:

Dovevo dirigere i primi due episodi con lei, e me ne sono praticamente dimenticato fino al primo giorno di riprese. A quel punto mi sono svegliato e ho pensato: “Oh mio dio, sto per dirigere Meryl Streep. Come andrà?! Si arriva sul set e lei ha questo modo di alleggerire la sua grandezza e la sua statura… Dice sempre che è una ragazza del Jersey. È arrivata nella serie dichiarandosi una grandissima fan dei tre protagonisti, e posso dire che è stata una collaborazione meravigliosa. Si è fusa immediatamente nel gruppo, sembrava facesse parte della serie da sempre, ma questo è il miracolo di Meryl, proprio come attrice in generale. L’altra cosa che mi ha colpito un sacco è che al primo ciak della prima inquadratura della prima scena della stagione, io ero agitatissimo, è andata bene e ci siamo spostati su un’altro set… E lei ha afferrato Martin e ha detto “Dai, è bello che sia andata bene al primo ciak!” Era nervosissima e non me lo aspettavo proprio!

Il terzo episodio di Only Murders in the Building sarà disponibile su Disney+ martedì 15 agosto.

