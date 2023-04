Only Murders in the Building

Le riprese della stagione 3 di Only Murders in the building sono concluse, così come confermato da Selena Gomez.

Selena Gomez ha annunciato la fine delle riprese su Instagram, in un post che la ritrae al fianco di Meryl Streep, in cui l’attrice ringrazia per l’esperienza, anticipando che si tratta di una delle prove più difficili della sua carriera.

Tra i nuovi ingressi nel cast Ashley Park, Meryl Streep, Jesse Williams, Paul Rudd, Jeremy Shamos, Linda Emond e Wesley Taylor.

Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) impegnati nel cercare chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd): nel finale della seconda stagione lo avevamo infatti visto morire sul palco mentre si esibiva a Broadway al fianco di Charles, in uno spettacolo diretto da Oliver. Nel cast anche Tina Fey.

Michael Cyril Creighton, che nella serie tv interpreta Howard Morris, è stato infine promosso a presenza regolare. Lo vedremo quindi più spesso nella stagione 3 dello show.

La serie è stata co-creata da Steve Martin e John Hoffman, e da loro prodotta a livello esecutivo assieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal con 20th Television.

Fonte: Comic Book, Deadline

