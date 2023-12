Il cast e i creatori di Only Murders in the Building si sono riuniti giovedì a Los Angeles per un evento For Your Consideration, dove hanno parlato dell’argomento più scottante della terza stagione: Meryl Streep.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph e lo showrunner John Hoffman si sono ritrovati con il moderatore Judd Apatow per una proiezione e una conversazione all’Academy Museum; anche la Streep avrebbe dovuto partecipare all’evento, ma purtroppo è stata costretta a rinunciare a causa dell’influenza.

Nella terza stagione, il nuovo personaggio della Streep, Loretta, inizia una relazione romantica con Oliver Putnam (Short), in quella che Apatow ha definito l’interpretazione più sexy della carriera di Short.

“Vi confesso sinceramente che conosco Meryl da anni, ma il primo giorno di riprese ero un po’ nervoso perché pensavo: ‘Sto girando una scena a due con Meryl Streep’“, ha dichiarato Martin Short al pubblico. Dopo aver girato una scena al pianoforte, i due sono passati in un’area di attesa parallela, “e Meryl mi ha detto: ‘Va bene, ora sono meno nervosa’. Quindi, credo che fosse emozionata anche lei di lavorare con me” ha scherzato.

La stagione ruota attorno a un musical diretto proprio da Oliver, con la Streep impegnata in alcune performance memorabili; la Gomez ha infatti ricordato: “Ho letteralmente pianto davanti a Meryl mentre provava. Ho pensato che fosse bellissimo” e Short ha poi aggiunto che “tutti singhiozzavano” mentre lei cantava.

Durante le riprese della sua esibizione principale sul palco, “non avevamo molto tempo a disposizione e dovevamo liberarla. Abbiamo girato tutto quello che c’era da fare su di lei e poi abbiamo girato le telecamere per ottenere le reazioni di tutti. Le abbiamo detto: ‘Meryl, grazie mille, è stato fantastico’“, ha ricordato lo showrunner John Hoffman. “Meryl ha chiesto: ‘Aspettate un attimo, state riprendendo anche le reazioni?’. Io ho risposto: ‘Sì, ma va bene, è stato fatto 12 o 14 volte’. Lei ha insistito: ‘No, no, lasciatemi restare’. E così, l’ha eseguita per intero più e più volte, solo per le reazioni del pubblico.”

“Ricordo di essermi seduto e di aver pensato al fatto che è proprio vero, Meryl Streep può essere davvero convincente,” ha detto Short ironicamente, mentre Martin ha aggiunto: “Se le viene data l’opportunità.”

Durante la conversazione, Apatow ha anche chiesto alla Gomez se si è mai infastidita con il duo comico come fa il suo personaggio nella serie, e lei ha risposto: “Non riesco mai ad ottenere molto. Parlano e fanno sempre dei pezzi. Non mi dà fastidio“, poi ha ammesso: “Qualche volta mi è capitato di defilarmi“.

La protagonista ha anche discusso del fatto che nella serie mancavano brani di ampio respiro come quelli dei suoi co-protagonisti, spiegando: ‘Mi sembrava che non avrebbe avuto senso per il mio personaggio partecipare a qualcosa di musicale, quindi sono stata felice di sedermi e guardare’. Tuttavia, su richiesta di Hoffman, l’attrice si è comunque esibita in una sequenza immaginaria, affermando che è stata un vero piacere girarla.

Durante la conversazione, Da’Vine Joy Randolph ha dedicato un momento per lodare Martin e Short, sottolineando il modo in cui “approcciano il lavoro con tanta emozione e zelo, come se fosse letteralmente il loro primo impegno”. Martin ha risposto con un tocco di umorismo: “Beh, posso spiegare un po’ meglio: con Marty e me, non è che pensiamo che sia il nostro primo lavoro. Pensiamo che sia il nostro ultimo lavoro”.

In merito, Apatow ha domandato per quante stagioni potesse continuare lo show, e mentre Martin ha notato: “Sai, c’è un limite massimo“, Gomez ha indicato i suoi due co-protagonisti e scherzato: “Voglio dire, fino a quando ci sono loro“.

Fonte: The Hollywood Reporter

