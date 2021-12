Only Murders in the Building

La seconda stagione diavrà tra gli interpreti ancheL’attrice interpreterà nello show, disponibile in Italia su Disney+,, una giovane sofisticata coinvolta nel mondo dell’arte che viene invischiata nel mistero raccontato nello show.

Cara ha concluso le riprese della seconda stagione di Carnival Row nel mese di agosto e il suo nuovo impegno non ostacolerà il possibile ritorno sul set se Amazon Prime Video decidesse di rinnovare il progetto per un terzo ciclo di episodi.

Le riprese degli episodi, come svelato dal cast su Facebook, sono ufficialmente iniziate. Ecco la prima foto dal set:

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie,Looking). Martin e Hoffman sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Che ne pensate dell’arrivo di Cara Delevingne nella seconda stagione di Only Murders in the Building? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline