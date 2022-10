Only Murders in the Building: Jesse Williams si aggiunge al cast per la stagione 3

Only Murders in the Building

Jesse Williams farà parte della stagione 3 di Only Murders in the Building.

Stando a quanto riportato da Deadline, Williams sarà una presenza ricorrente nei panni di un documentarista che si interessa alle ultime indagini di Mabel, Charles e Oliver. Ulteriori dettagli, come il nome del personaggio, non sono stati ancora rivelati. Williams è meglio conosciuto per il suo ruolo di Jackson Avery, che ha interpretato per 10 stagioni come membro del cast principale in Grey’s Anatomy, in cui riapparirà come guest star il 3 novembre.

Cosa vi aspettate da Jesse Williams nella stagione 3 di Only Murders in the Building? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book