Only Murders in the Building

John Hoffman, co-creatore di Only Murders in the Building, ha parlato della storyline amorosa tra i personaggi di Meryl Streep e Martin Short.

In una lunga intervista con The Wrap, Hoffman ha parlato della relazione tra i due personaggi:

Oliver e Loretta sono quelli che dicono in modo più evidente: ‘Oh, siamo sull’orlo di qualcosa di enorme a livello personale’. E appena lo capisce, Oliver realizza tutti i segnali d’allarme di Loretta sul caso che continuano a combattere con ‘Oh, ma lei è così fantastica e ora mi ha tranquillizzato…’ e concludiamo quella storia colmi di sospetti. È piuttosto inaspettato immaginare una coppia tra Meryl Streep e Martin Short e vederli trovare questa incredibile connessione insieme e, come ha detto Meryl, non avere niente di cui vergognarsi o l’età o qualcosa del genere. È semplicemente una bellissima storia d’amore a cui credi, penso per via di chi sono questi due personaggi. Ma poi vedi Marty fare un passo avanti in modi incredibili e nessuno lavora più di lui, arriva al lavoro e lo vedi girare queste scene che ti spezzano il cuore e devono essere interpretate con un’intensità così drammatica, mantenendo il tutto comico e misterioso… Sono stupito.

Hoffman ha aggiunto che la Streep gli ha detto che il set del traghetto era tra le sue due migliori location della sua carriera:

Le dissi: ‘OK, quindi qual è la numero uno?’ E lei ha risposto ‘Beh, quando Robert Redford mi ha lavato i capelli in Africa’. E io ho pensato ‘Sì, andrà bene, lo prenderò il numero due.’ Ma quello è stato un momento straordinario della storia del cinema che mi ha schiaffeggiato in faccia sul traghetto di ritorno alle due del mattino a New York City. Alla fine delle riprese quella notte, erano circa le due del mattino. Stavamo tornando in città. È stata la notte di riprese più magica ed erano assolutamente meravigliosi insieme.

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Cosa ne pensate del rapporto tra Meryl Streep e Martin Short nella stagione 3 di Only Murders In The Building? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap

I film e le serie imperdibili