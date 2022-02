Only Murders in the Building

Nel cast delladella serieci sarà anche l’attore, che affiancherà quindi i protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.L’attore ha ottenuto il ruolo ricorrente del, un poliziotto coinvolto nel nuovo caso di omicidio introdotto alla fine della prima stagione.

Al centro della trama dello show, prodotto per Hulu e distribuito in Italia su Disney+, ci sono tre vicini di casa con la passione per le storie dei crimini realmente accaduti. I protagonisti, quando avviene una morte violenta nel loro condominio, iniziano quindi a indagare e a documentare il loro lavoro con un podcast.

La serie co-creata da Martin e John Hoffman si era interrotta con un cliffhanger e bisognerà quindi attendere per scoprire come proseguirà la storia.

Nel team della produzione ci sono le tre star in collaborazione con Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Michael Rapaport ha recentemente recitato nello show Life & Beth, creato e interpretato da Amy Schumer, che arriverà prossimamente sugli schermi di Hulu.

