Only Murders in the Building: Paul Rudd entusiasta di lavorare con Martin Short e Steve Martin

Paul Rudd sarà nel cast della stagione 3 di Only Murders in the Building, realizzando il suo sogno di lavorare con Martin Short e Steve Martin.

L’attore è stato intervistato dal Sunday e ha raccontato quanto è felice di aver lavorato con Martin short e steve Martin, lodando anche Selena Gomez:

Per un comico come me, Martin Short e Steve Martin sono il monte Rushmore. Sono felicissimo e ancora non ci credo. Con Selena ci avevo già lavorato ed è dolcissima, poi si è aggiunta Meryl Streep e proprio non mi sembrava reale. Sul set si insultano tutto il tempo, ma percepisci l’amore tra di loro. Si vogliono davvero bene, si stimano,è bellissimo avere un posto in prima fila a quello spettacolo.

Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) impegnati nel cercare chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd): nel finale della seconda stagione lo avevamo infatti visto morire sul palco mentre si esibiva a Broadway al fianco di Charles, in uno spettacolo diretto da Oliver. Nel cast anche Tina Fey. Nella terza stagione ci sarà anche Jesse Williams.

La serie è stata co-creata da Steve Martin e John Hoffman, e da loro prodotta a livello esecutivo assieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal con 20th Television.

