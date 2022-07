Sarà l’attrice Krysten Ritter la protagonista della serie Orphan Black: Echoes, ideato come sequel della serie originale con star Tatiana Maslany.

Nel mese di aprile AMC aveva ordinato la produzione del nuovo progetto e Ritter sarà coinvolta nella sua realizzazione anche come produttrice.

La storia delle nuove puntate sarà ambientata in un futuro non troppo lontano, facendo immergere gli spettatori in un’esplorazione della manipolazione scientifica dell’esistenza umana.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di donne le cui vite si intrecciano e che intraprendono insieme un percorso elettrizzante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una straziante storia di amore e tradimento.

Krysten avrà la parte di Lucy, una donna con una storia inimmaginabile che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e dovrebbe arrivare su AMC e AMC+ nel 2023.

Anna Fishko sarà autrice, produttrice e showrunner della nuova serie che avrà tra i suoi produttori anche John Fawcett, creatore dello show originale.

Fonte: Variety