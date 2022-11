Krysten Ritter ha svelato i motivi che l’hanno convinta ad accettare il ruolo di protagonista in Orphan Black: Echoes.

In una recente intervista a Schön! Magazine, l’attrice ha svelato che il ruolo era completamente diverso da qualsiasi personaggio che avesse interpretato in precedenza:

Dopo Breaking Bad, ho ricevuto proposte per un sacco di ruoli da drogati, dopo Don’t Trust the B…, un sacco di ragazze festaiole e ora, un sacco di detective tosti. Mi sentivo come se continuassi a vedere cose molto simili. Quando mi hanno proposto Echoes, ero molto incuriosita. Nel primo episodio, faccio così tante cose che non avevo mai fatto prima che mostrano un lato completamente diverso di me. Sta toccando quello di cui abbiamo parlato prima, di come ho bisogno di interpretare qualcosa di diverso. Amo Jessica Jones. Non voglio interpretare un altro personaggio proprio come lei.

Apprezzo anche che sia un franchise esistente, c’è così tanta TV; è così difficile lanciare nuovi spettacoli, e questa è una bella opportunità per fare questa prossima installazione nella serie. È completamente diverso. Ci saranno easter egg, ma è davvero una storia completamente nuova, nuova tutto. Ma il primo episodio è stato così bello; è un mondo davvero interessante in cui entrare.