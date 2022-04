L’universo ditornerà sugli schermi televisivi con una nuova serie intitolata. Lo spinoff dello show con star Tatiana Maslany, che non dovrebbe essere coinvolta, debutterà su AMC+ e sui network del gruppo.

La storia sarà ambientata in un futuro non toppo distante e affronterà il tema della manipolazione scientifica dell’esistenza umana. Al centro della trama ci sarà un gruppo di donne la cui vita si intreccia con quella delle altre e insieme affrontano un percorso elettrizzante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una straziante storia di amore e tradimento.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e Anna Fishko sarà showrunner e produttrice in collaborazione con John Fawcett, co-creatore e regista della serie originale.

Boat Rocker, che aveva realizzato lo show con Tatiana Maslany, contribuirà alla realizzazione di Echoes.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Network, ha dichiarato:

Orphan Black ha avuto un percorso notevole su BBC America, attraendo milioni di fan dediti e molto coinvolti, conquistati dalla storia intelligente e intrigante e da una performance di Tatiana Maslany che l’ha resa una star e le ha fatto conquistare un Emmy. Non vediamo l’ora di immergersi di nuovo con Anna, John e i nostri partner di Boat Rocker in questo universo e offrire una nuova versione di questo mondo degno del #CloneClub.

David Fortier e Ivan Schneeberg di Boat Rocker Media hanno aggiunto:

Abbiamo iniziato il nostro viaggio all’interno del mondo di Orphan Black quando Sarah Manning ha visto Beth Childs saltare inspiegabilmente di fronte a un treno in arrivo. Da allora un fandom pieno di passione si è unito a noi per un’esperienza incredibilmente in grado di intrattenere. Siamo felici di collaborare con AMC e Anna Fishko e di unire le forze con John Fawcett per rientrare con coraggio nell’universo di Orphan Black. Ancora una volta accogliamo il Clone Club e non vediamo l’ora di coinvolgere nuovi fan.