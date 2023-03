Brendan Fraser ha conquistato il premio come Miglior Attore Protagonista agli Oscar 2023 e Zach Braff ha voluto complimentarsi con l’amico e collega.

La star di Scrubs, pubblicando sui social una foto che li ritrae insieme sul set della serie, ha scritto infatti:

Congratulazioni a Brendan, una delle persone più gentili che potrete mai incontrare. ‘Dove pensi che siamo?’.

Brendan, che ha conquistato l’ambita statuetta grazie alla sua interpretazione nel film The Whale diretto da Darren Aronofsky, ha avuto nella serie la parte di Ben Sullivan, fratello di Jodan e Danni e paziente dell’ospedale Sacro Cuore.

Negli episodi si mostrava il rapporto di amicizia che lo legava al Dottor Cox e il modo in cui l’amico e J.D. scoprivano che il giovane soffrisse di leucemia.

Il personaggio perdeva poi la vita a causa delle conseguenze della malattia, che non aveva curato in modo adeguato.

Perry, incapace di affrontare la perdita dell’amico, iniziava a immaginarlo accanto a lui in ospedale e, solo al funerale, riusciva ad ammettere quanto accaduto.

Che ne pensate delle congratulazioni rivolte da Zach Braff a Brendan Fraser per la vittoria agli Oscar 2023?

Tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Fonte: Instagram