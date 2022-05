è stata una delle serie più viste dagli abbonatima al momento non si sa ancora se la piattaforma procederà a un

Lo showrunner David Jenkins ha parlato della fusione tra Warner Bros e Discovery con The Wrap e del perché potrebbe esserci un ritardo del rinnovo:

È difficile a causa dell’analisi dei dati. E poi HBO Max ne ha passate tante. Hanno questa enorme fusione in ballo. Le persone hanno paura per il loro lavoro, giustamente. E poi le loro metriche restano private, non le condividono. Non condividono davvero i dati delle loro visualizzazioni nemmeno con noi. Non è abbastanza chiaro cosa accadrà alla serie.

Jenkins ha anche svelato su Twitter cosa intende fare se la serie verrà cancellata in risposta a un utente che chiedeva un finale per lo show in caso di cancellazione:

Il primo passo sarebbe vedere se un altro streamer vuole una serie di successo che è diventata un fenomeno culturale. Mi è stato detto che sono elementi desiderabili.

Our Flag Means Death ha debuttato su HBO Max il 3 marzo, ma al momento non sappiamo chi si occuperà della distribuzione italiana.

Our Flag Means Death si ispira a fatti realmente accaduti e segue le avventure di Stede Bonnet (Darby), un gentleman agricoltore e cresciuto in una famiglia benestante che soffre di una crisi di mezza età e decide di diventare il capitano della Revenge, una nave pirata attiva all’inizio del diciottesimo secolo.

Bonnet era realmente un proprietario terriero che si è dedicato al crimine come pirata, comprando un vascello e chiamandolo Revenge. L’uomo ha poi deciso di viaggiare con il suo equipaggio attaccando altre navi.

