ha rinnovatoper una. La serie piratesca con Rhys Darby e Taika Waititi tornerà quindi sugli schermi con nuovi episodi.

Oltre a Darby e Waititi, il cast della prima stagione includeva Nathan Foad, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Samba Schutte, Nat Faxon, Fred Armisen e Leslie Jones.

Sarah Aubrey, a capo del contenuto originale di HBO Max ha dichiarato:

Siamo così felici di riportare questa serie davvero unica nel suo genere! Ci congratuliamo con David, Taika, Rhys e l’intero cast e la troupe per il loro talento, e ringraziamo i fan dello show per averlo accolto con tutto il cuore.

David Jenkins, co-creatore della serie ha dichiarato:

Abbiamo sentito che la serie era speciale mentre la stavamo realizzando, ma l’affetto dei fan per gli abitanti di Revenge rende il rinnovo per una seconda stagione ancora più dolce. Grazie al nostro team di HBO Max, ai nostri produttori esecutivi investiti e al nostro pubblico entusiasta per aver reso possibile un altro viaggio in questo mondo.