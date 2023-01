Outer Banks 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Manca sempre meno alla terza stagione di Outer Banks ed è ormai passato più di un anno da quando abbiamo lasciato John B. (Chase Stokes) e il suo gruppo di amici a Poguelandia. L’ultima volta che abbiamo visto i Pogues nel finale della seconda stagione, stavano inseguendo l’ambita Croce di Santo Domingo. Anche se non sono riusciti a mettere le mani sul premio finale, il gruppo di amici ne è comunque uscito più o meno indenne.

Una grande domanda incombe sulla terza stagione di Outer Banks: cosa succederà dopo la rivelazione che Big John (Charles Halford), il padre di John B., è vivo?

Ambientata nelle Outer Banks del North Carolina, la serie segue un gruppo di adolescenti conosciuti come i Pogues. Tutto inizia con John B. e i suoi amici che intraprendono un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del padre e devono affrontare i rivali Kooks, mentre quella che inizia come una curiosa ricerca si trasforma in una mortale caccia al tesoro.

Quando esce la terza stagione di Outer Banks?

Il 3 gennaio, Netflix ha annunciato che la terza stagione di Outer Banks debutterà sulla piattaforma streaming il 23 febbraio, data che Madelyn Cline – l’interprete di Sarah Cameron – aveva accidentalmente rivelato in un’intervista a Young Hollywood l’anno scorso.

Insieme alla data della première, Netflix ha diffuso le prime immagini della terza stagione di Outer Banks, che potete vedere qui sotto:

Outer Banks. (L to R) Drew Starkey as Rafe, Charles Esten as Ward Cameron in episode 303 of Outer Banks. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Madelyn Cline as Sarah Cameron, Chase Stokes as John B in episode 310 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Madison Bailey as Kiara, Rudy Pankow as JJ in episode 304 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Carlacia Grant as Cleo, Jonathan Daviss as Pope in episode 302 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Andy McQueen as Singh, Madison Bailey as Kiara in episode 301 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. Madison Bailey as Kiara in episode 301 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. Rudy Pankow as JJ in episode 301 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Rudy Pankow as JJ, Madelyn Cline as Sarah Cameron, Carlacia Grant as Cleo, Chase Stokes as John B, Jonathan Daviss as Pope in episode 301 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks. (L to R) Chase Stokes as John B, Madelyn Cline as Sarah Cameron, Carlacia Grant as Cleo in episode 301 of Outer Banks. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Outer Banks 3: la trama

La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente “Poguelandia” sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l’unico modo per farcela è restare uniti.

Outer Banks 3: il teaser trailer ufficiale

Durante il Tudum: A Netflix Global Fan Event è stato condiviso in anteprima il teaser trailer della terza stagione, che potete vedere qui sotto:

Outer Banks 3: il cast

Il 23 giugno, Netflix ha annunciato l’ingresso di nuovi membri del cast nella prossima stagione. Andy McQueen interpreta Carlos Singh, descritto come “uno spietato Don dei Caraibi impegnato in una caccia al tesoro tutta sua”. McQueen sarà affiancato da Lou Ferrigno Jr. che interpreta il principale agente di sicurezza di Singh. La terza stagione vedrà anche la partecipazione di Fiona Palomo nel ruolo di Sofia, che secondo Netflix è “una Pogue autoidentificata che crea un legame stretto con Rafe”.

Oltre a Chase Stokes, tutti i series regular torneranno per la terza stagione di Outer Banks. Secondo Deadline, Carlacia Grant, che interpreta Cleo, l’ultima arrivata nel gruppo di amici dei Pogues, è stata promossa a series regular.

Outer Banks 3: le anticipazioni

In un’intervista rilasciata a Metacritic, Elizabeth Mitchell – che nella serie interpreta l’intrigante Carla Limbrey – ha svelato cosa accadrà al suo personaggio. “Frequento molto Big John (Charles Halford), il che è molto bello, perché è fantastico”, ha detto la Mitchell. La scena finale della seconda stagione di Outer Banks ha anticipato questa collaborazione, dal momento che Big John ha detto a Limbrey che l’avrebbe aiutata a trovare il sudario con poteri di guarigione se lei avesse accettato di aiutare suo figlio John B. “Non so se si possa definire una “collaborazione”, ma in effetti sono insieme per gran parte del tempo, soprattutto nella prima parte”. Naturalmente, Limbrey ha dimostrato di essere una persona di cui non ci si può fidare – ha ucciso il suo fratellastro nella seconda stagione. “Non so se Limbrey sia davvero una persona in grado di fare gioco di squadra, diciamo così”, ha detto la Mitchell.

E voi avete visto Outer Banks? Seguirete la terza stagione? Ditecelo nei commenti.