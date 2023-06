Mentre un capitolo della storia dei Pogues si è chiuso, la prossima fase dei #P4L è appena iniziata con all’orizzonte la caccia all’oro di Barbanera. La quarta stagione di Outer Banks è stata ufficialmente presentata durante il Tudum: A Global Fan Event in Brasile con Chase Stokes in diretta che ha lanciato la primissima clip.

L’ultima volta che abbiamo visto i Pogues nel finale della terza stagione, erano trascorsi 18 mesi da quando avevano trovato l’oro a El Dorado. Si stavano ancora confrontando con la morte di Ward (Charles Esten) e Big John (Charles Halford), ma in realtà si stavano prendendo un momento per elaborare la vittoria faticosamente ottenuta. Il co-creatore Josh Pate ha dichiarato: “Sapevamo di dover dare loro una vittoria, ma alla fine è stata complicata. Volevamo che il pubblico sentisse di aver ottenuto qualcosa e che non fosse stato tutto inutile.”

Mentre sappiamo che Kiara è impegnata nel salvataggio delle tartarughe marine e John B gestisce un negozio di surf insieme a Sarah, i creatori hanno spiegato di avere intenzione di colmare altre lacune lasciate in sospeso durante il salto temporale di 18 mesi a cui il pubblico ha assistito nel corso degli ultimi minuti della terza stagione. “I Pogues hanno bisogno di rallentare e lasciarsi alle spalle tutte le conseguenze del trauma subito“, ha spiegato Pate. Stokes si è mostrato d’accordo, sottolineando come, dopo la morte del padre, John B sia “semplicemente distrutto“.

Ma per Pankow la domanda principale è: “Cosa vogliono [i Pogues] adesso? Quando finalmente si ottiene qualcosa, cosa si vuole?“.

Che cosa vi aspettate dalla quarta stagione di Outer Banks? Ditecelo nei commenti.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili