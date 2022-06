Outer Banks: Lou Ferrigno Jr nel cast della stagione 3

Nel cast della stagione 3 della serie Outer Banks ci saranno anche Lou Ferrigno Jr (S.W.A.T.), Andy McQueen (Stagion Eleven), e Fiona Palomo (Control Z).

Negli episodi inediti dello show Netflix McQueen sarà Carlos Singh, un criminale intelligente, raffinato e spietato, che sta andando alla caccia di un tesoro.

Palomo sarà Sofia, che spera segretamente di far parte del gruppo del country club. La giovane è simpatica e complicata, Sofia inizia a stringere un legame con Rafe (Drew Starkey).

Ferrigno interpreterà Ryan, descritto come calmo e ritirato, è il responsabile della sicurezza e scagnozzo di Singh. Ryan si è occupato di abbastanza lavori da mantenere il controllo ma sa inoltre cosa potrebbe accadere in caso di fallimento.

Al centro della storia di Outer Banks c’è un gruppo di teenager, chiamati i Pogues, che vivono in North Carolina. Nelle prossime puntate John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) sono in fuga nelle Bahamas. Nella storia saranno coinvolti nuovi amici e nemici in cerca dell’oro, mentre Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Davis) e JJ (Rudy Pankow) sono alle prese con rischi sempre più grande. I 400 milioni sono ancora in ballo, ma la scoperta di un nuovo segreto potrebbe far riunire il gruppo per una missione inedita. L’avventura di una vita li aspetta, ma l’incertezza significa che devono fare tutto pur di riuscire a sopravvivere.

Tra gli interpreti ci saranno di nuovo Austin North, Charles Esten e Carlacia Grant. La serie è stata creata da Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, coinvolti anche come showrunner e produttori esecutivi.

Che ne pensate dell’arrivo del cast della stagione 3 di Outer Banks di Lou Ferrigno Jr e Fiona Palomo?

Fonte: Deadline