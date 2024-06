Josh Brolin ha recentemente esordito come regista nel sesto episodio della stagione 2 di Outer Range, disponibile da poco su Prime Video.

Ospite dello show di Jimmy Kimmel, l’attore aveva rivelato di “non amare particolarmente gli attori” e ora, in un’intervista con Esquire, ha specificato cosa intendeva. Ecco le sue parole:

L’ho detto per scherzo. Non amo soprattutto quelli che non vengono sul set e questo genere di cose. Se c’è una buona ragione, la capisco, ma se sei semplicemente un attore irritato perché sei così creativo o sensibile, non ci credo.

Ecco invece come ha ricevuto l’incarico e come ha vissuto la sua prima esperienza dietro la macchina la presa:

Quando ho incontrato [lo showrunner] Charles Murray, siamo entrati subito in sintonia. Mi ha detto: “Dirigerai il sesto episodio”. Io ho risposto: “Ok”. È andata così. Non è stato come se gli avessi detto: “Ti fidi di me per la regia?”. Lui mi ha detto: “Ho visto le cose che hai fatto. Ho passato abbastanza tempo con te e questa è il tuo spazio”. Ma è stato fantastico. Mi sono preparato molto. Non sono stato pigro. Come per la stesura di un libro, mi sono preparata troppo e poi ho iniziato a ridurre i tempi e a economizzare.

Mi è piaciuto molto. Mi piace la concezione e l’architettura della regia. Amo la sua celebrazione. C’erano un sacco di interessi che ho avuto nel corso dei decenni e che non ho mai veramente capito. Quando ho fatto il regista, sono riuscito a incanalare tutto in un unico posto senza cercare di forzarlo. Tutta la mia vita ha avuto un senso…. Non smetterò di recitare per fare il regista. Ma [dirigere] utilizza di più la mia sensibilità come persona. Sono naturalmente una persona comune. Mi eccita sperimentare. Imprigionare tutto questo solo con me stesso mi sembra davvero limitante. Ma forse sono solo un attore mediocre.