Outer Range ottiene il rinnovo per la stagione 2

Outer Range, la serie di Amazon Prime Video con star Josh Brolin, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

Lo show della piattaforma di streaming, in occasione dei nuovi episodi, avrà un cambiamento nel ruolo di showrunner: Charles Murray, già nel team di Sons of Anarchy e Luke Cage, sostituirà infatti il creatore Brian Watkins.

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l’ignoto.

Il cast di Outer Range è guidato dall’attore nominato agli Oscar Josh Brolin (Milk), e comprende anche Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone). Il creatore ed executive producer di Outer Range è Brian Watkins. Al suo fianco anche gli executive producer Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz, Lawrence Trilling e Plan B Entertainment per Amazon Studios. Gli executive producer per Plan B Entertainment sono Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt.

Fonte: ComicBook