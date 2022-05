Nelladici sarà anche un nuovo arrivo:(Lost in Space) sarà infatti William Ranson.Il personaggio è il figlio segreto di Jamie Fraser, il protagonista interpretato da Sam Heughan.

Le riprese della nuova stagione della serie sono iniziate ad aprile in Scozia e sul set sono tornati anche Caitríona Balfe, Sophie Skelton, Richard Rankin e John Bell.

William arriverà a Willmington per unirsi all’esercito britannico e aiutare a porre fine alle tensioni in crescendo esistenti nelle colonie. Il giovane è il figlio di Jamie Fraser e Geneva Dunsany, che ha avuto una relazione di una notte con il protagonista. Quando è morto Ludovic Ransom, che il ragazzo crede fosse suo padre, Lord John Grey (David Berry) e sua moglie Isobel si sono presi cura di lui. Il giovane non sa nulla della vera identità del padre.

William era apparso in precedenza nella quarta stagione, ancora un bambino, e il ruolo era stato affidato a Oliver Finnegan.

Lo showrunner Matthew B. Roberts ha dichiarato:

Siamo felici di accogliere Charles nella famiglia Fraser per la settima stagione di Outlander, e per il fatto che si unisca al cast composto da altri attori di talento che portano in vita le nostre storie. La Scozia sarà ancora una volta la casa della nostra produzione mentre i Fraser e i MacKenzie cercano di crearsi una casa durante la Rivoluzione. Questa stagione promette di offrire più avventure, viaggi nel tempo e difficoltà emotive rispetto alle precedenti.

Maril Davis ha aggiunto:

Il personaggio di William Ranson è un ruolo meraviglioso e uno che i fan aspettavano con ansia di vedere. Trovare qualcuno con il talento e la fisicità per interpretare il figlio di Jamie è stato un compito difficile, ma il carisma di Charles è stato evidente durante le audizioni e siamo entusiasti nello scoprire cosa porterà al percorso ricco di sfumature di William.

