Diana Gabaldon ha svelato di non essere stata contattata da Starz prima dell’annuncio della produzione della serie Outlander: Blood Of My Blood, prequel dello show tratto dai suoi romanzi.

L’autrice ha dichiarato su Facebook commentando la notizia del progetto:

Beh… Questo è interessante… Vorrei far notare che non ho alcuna idea di cosa sia un Consulting Producer, e nessuno mi ha mai parlato di esserlo. Questo non vuol dire che non sarò coinvolta con lo show, ma attualmente non ho alcun dettaglio.

Diana ha sottolineato:

Sì, sto scrivendo la storia di Brian ed Ellen. Non ho idea di quali potrebbero essere le tempistiche dello show o in che modo gli showrunner abbiano intenzione di usare il libro (per quel che esiste finora). ‘In sviluppo’ non è la stessa cosa rispetto ad aver ottenuto il via libera, significa solo che stanno mettendo insieme i pezzi. Lo sto dicendo qui solo perché Starz l’ha annunciato su Twitter e Facebook, quindi ho immaginato che tutti vogliano saperne qualcosa.

La nuova serie sarà scritta da Matthew B. Roberts, coinvolto come showrunner e produttore esecutivo.

Nel team della produzione ci saranno anche Maril Davis e Ronald D. Moore.

Fonte: Deadline