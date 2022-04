STARZ ha annunciato ufficialmente l’inizio delladella seriecondividendo unadal set.

Nello scatto vengono ritratti i protagonisti Caitríona Balfe e Sam Heughan, interpreti di Claire Randall e Jamie Fraser. Nell’immagine appaiono anche Sophie Skelton e Richard Rankin, che ha il ruolo di Roger e sembra aver avuto un cambio di look rispetto alle precedenti puntate.

Attualmente va in onda sugli schermi americani la sesta stagione della serie tratta dai romanzi scritti da Diana Gabaldon.

La storia si era interrotta con Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) che sono riusciti a tornare a Frasers’ Ridge, dopo un incontro violento con Lionel Brown. I due protagonisti devono quindi prendere delle decisioni importanti e capire come agire per il bene della propria famiglia. Nella sesta stagione i protagonisti continueranno a lottare per proteggere le persone che amano nell’America coloniale. Claire e Jamie si sono trasferiti nel nuovo Mondo, dove la situazione è particolarmente complicata a livello sociale e politico. I Fraser dovranno cercare di trovare la propria pace in un mondo dove sta per scoppiare una Rivoluzione.

Nel cast di Outlander, oltre a Sam Heughan e Caitriona Balfe, ci sono anche Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, Cesar Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane e Caitlin O’Ryan.

Starz ha rinnovato nel mese di marzo la serie per una settima stagione composta da dodici puntate che saranno tratte dal libro An Echo in the Bone.

