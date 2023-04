Starz ha annunciato i titoli degli della stagione 7 di Outlander, in arrivo questa estate.

La stagione 7 sarà divisa in due parti la cui prima debutterà il prossimo 16 giugno. La seconda parte invece, verrà pubblicata nel 2024. La stagione 7 sarà infine composta da 16 episodi.

Episodio 701 A Life Well Lost

Episodio 702 The Happiest Place on Earth

Episodio 703 Death Be No Proud

Episodio 704 A Most Unconfortable Woman

Episodio 705 Singapore

Episodio 706 Where the Waters Meet

Episodio 707 A Practical Guide fo Time Travellers

Episodio 708 Turning Points