La parte 1 della stagione 4 diè tra i prodotti più visti di Netflix in tutto il mondo, con molti episodi che hanno conquistato la top 10 della piattaforma.

Secondo i numeri pubblicati da Nielsen, sito che conteggia i milioni di minuti della visione di programmi televisivi in una determinata settimana, i trentasette episodi di Ozark sono stati trasmessi in streaming per oltre 4 miliardi di minuti nella settimana dal 24 gennaio al 30 gennaio. Gli ultimi episodi di Ozark, ovvero la parte 1 della stagione 4, hanno dominato la classifica dei primi 10 prodotti di Netflix al loro debutto.

Per chi non lo sapesse, Ozark è un dramma ambientato ai giorni nostri e segue il viaggio della famiglia Byrde dalla loro normale vita suburbana a Chicago alla loro pericolosa impresa criminale a Ozarks, nel Missouri. La serie esplora il capitalismo, le dinamiche familiari e la sopravvivenza attraverso gli occhi degli americani comuni.

Nel cast Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón.

Tutti gli episodi sono disponibili su Netflix.

