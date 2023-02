Ozark: il creatore della serie e il cast chiariscono definitivamente tutti i dubbi sul finale

Ozark si è ormai conclusa da un po’ ma le domande rimaste in sospeso sul finale sono ancora molte, o quantomeno, lo erano fino ad oggi. Finalmente, durante l’ultimo panel dedicato alla serie, il creatore e il cast hanno fatto chiarezza rispetto agli ultimi adrenalinici minuti dello show e sulla scomparsa di un personaggio molto amato dai fan.

DA QUESTO MOMENTO IN POI SPOILER SULLA QUARTA E ULTIMA STAGIONE!

Venerdì scorso, durante il Q&A organizzato da Netflix a Hollywood, il creatore Chris Mundy, nominato agli Emmy Award, ha rivelato insieme ai protagonisti Jason Bateman e Julia Garner, come e per quale motivo la serie si è conclusa con due morti a sorpresa.

Mundy ha spiegato che la finalizzazione degli ultimi 14 episodi ha comportato molti conflitti creativi, in quanto capiva che era necessario rispettare l’intenzione tematica che prevedeva l’esplorazione delle ragioni dei Byrdes di “costruire un mito” e di come, di conseguenza, stessero in ultima analisi “creando una maledizione“.

Per quanto riguarda le due morti finali della serie, prima quella di Ruth Langmore (Julia Garner) e poi quella di Mel Sattem (Adam Rothenberg), Bateman ha spiegato che “i Byrdes dovevano pagare una specie di conto”. Dopo che i Byrdes (Bateman, Laura Linney) diventano responsabili della morte della loro partner, Ruth, la coppia assiste all’uccisione dell’investigatore privato Mel Sattem da parte del figlio adolescente Jonah (Skylar Gaertner).

Mundy ha aggiunto che “sarebbe stato sbagliato se non ci fossero state delle conseguenze“. Bateman spiega che il finale ha regalato una conclusione “agrodolce” ma che alla fine ha chiarito al pubblico la domanda: “I Byrdes la faranno franca o no?“.

Bateman afferma che, sebbene “la facciano franca“, i Byrdes hanno ricevuto una conseguenza karmica e dovranno affrontare il fatto che “loro figlio è diventato un assassino” e che Jonah ora possiede la “lettera scarlatta“. Mentre la famiglia è libera, i Byrdes si ritrovano con le mani sporche di sangue.

L’inquadratura finale della serie ha suscitato un dibattito sul fatto che Jonah avesse ucciso i suoi genitori insieme all’investigatore privato. Mundy chiarisce che l’omicidio di un agente delle forze dell’ordine da parte di Jonah è in realtà la punizione finale dei Byrdes nonché la conclusione della loro maledizione.

Chris Mundy ha inoltre raccontato che, sebbene l’inquadratura finale passasse al nero senza alcuna rappresentazione visiva di chi fosse stato ucciso, è rimasto molto sorpreso nel sentire la convinzione del pubblico rispetto al fatto che Jonah avesse sparato ai suoi genitori piuttosto che a Mel.

“Per me è definitivo, e ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma per me ha assolutamente sparato a Mel e Mel è morta. E questo è quanto“, ha detto Mundy. “Non volevo vederlo. Era finita. Se gli hai sparato ci sei dentro con tutte le scarpe… ma lo spettacolo era finito. L’ha fatto“.

Mentre la morte di Mel ha fatto discutere il pubblico, quella di Ruth è stata una questione ben diversa per il creatore della serie. Mundy ha lottato su come concludere la storia del “personaggio preferito” della serie, rivelando che “non ha dormito per una o due settimane” e “si svegliava alle quattro del mattino“. Alla fine Mundy ha ammesso che la morte scioccante “è stata la decisione giusta per lo show“, anche se è stato difficile da ammettere per il cast, la troupe e il pubblico.

“Ruth risultava quasi un personaggio più forte da morta di quanto lo sarebbe stato se fosse stata viva altrove“, ha detto Mundy. “Questa era la nostra speranza per lo show. Essendo il personaggio preferito di tutti – il personaggio preferito di Jason, il mio personaggio preferito – volevamo solo renderle giustizia“.

La Garner ha sottolineato inoltre che il destino del suo personaggio è stata “la migliore decisione che Chris potesse prendere“. Chiarisce che nella seconda parte della quarta stagione, “[Ruth] era già morta. La sua anima è morta, lei era fisicamente qui, ma negli ultimi quattro episodi era già morta“.

Infine, il creatore della serie ha spiegato perché in una scena del finale compaiono tutti gli zii di Ruth e i Langmore morti. Secondo Mundy, questa scelta ha dato la possibilità al pubblico di riconoscere la “sensazione di sapere che stava per morire” spiegando inoltre che voleva che il pubblico notasse “emotivamente, non intellettualmente” che Ruth sarebbe stata meglio morta, perché circondata dai membri della sua famiglia deceduti.

Fonte: Variety