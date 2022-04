ha ottenuto ilper lada parte di Apple TV+.

La serie creata da Soo Hugh è prodotta da Theresa Kang-Lowe e Michael Ellenberg e si basa sul romanzo di Min Jin Lee.

Hugh ha dichiarato:

Le parole non possono esprimere la mia gioia nel poter continuare a raccontare la straordinaria storia di questa famiglia indomita. Provo riconoscenza nei confronti del fantastico team di Apple e di Media Res studio per aver creduto e sostenuto questa serie e nei confronti dei nostri fan pieni di passione che hanno fatto il tifo per noi. Poter continuare a lavorare con questo cast e questa troupe fantastici è un vero onore.