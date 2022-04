Netflix ha annunciato ildella serieper laLa serie creata da Leonardo Padron racconta la storia di una morte misteriosa e un traffico d’organi illecito. I protagonisti sono Simon e Valeria, innamorati e felici, separati da un incidente stradale in cui Valeria sparisce misteriosamente, senza fare mai più ritorno. Il giallo sulla scomparsa della donna nasconde un segreto ancora più sconvolgente che cambierà la vita di Simon, deciso ad indagare per la verità.

Composta da quattordici episodi, la prima stagione ha debuttato nella Top 10 di 68 nazioni e ha ottenuto 68.04 milioni di ore di visualizzazioni.

Nelle puntate Camila, la ragazza la cui vita è stata sconvolta da un infarto e dal trapianto di cuore, è interpretata da Ana Lucia Dominguez, mentre Simon ha il volto di Michel Brown. Valeria, che dal primo episodio in poi appare nei sogni di Camila e nei ricordi del marito, viene interpretata dall’attrice spagnola Margarita Parra.

Il cattivo della storia è stato affidato a Sebastian Martinez, che sullo schermo è Zacarias, gestore del traffico di organi. Pálpito ha tra gli interpreti anche Julian Cerati, che interpreta il ribelle Tomas e Valeria Emiliani nei panni della bella Samantha.

Netflix, inoltre, ha stretto un nuovo accordo con Padron che prevede la realizzazione di film e serie tv. Lo sceneggiatore, produttore, e poeta venezuelano ha dichiarato:

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Non appena la serie era finita, i fan ci hanno chiesto di realizzare un nuovo capitolo. Non avrei potuto sognare un’accoglienza migliore. Sono così entusiasta nel creare un’altra stagione per gli spettatori grazie al mio nuovo accordo. La stagione 2 è stata appena annunciata, quindi non so ancora dove andrà la storia. Mi concederò del tempo per immergermi in tutte queste notizie positive prima di riunirmi con questi personaggi per delineare per loro nuove avventure.