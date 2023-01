Pamela Anderson ha più volte ribadito che non ha intenzione di vedere la miniserie Pam & Tommy, che racconta lo scandalo della diffusione del sex tape che aveva girato con il marito Tommy Lee, e ora la star ha ammesso di non aver nemmeno aperto una lettera che le ha inviato Lily James.

L’ex protagonista di Baywatch, che ha scritto un’autobiografia in uscita tra qualche settimana e realizzato un documentario sulla propria vita e carriera, ha confessato al New York Times che non le interessava sapere le motivazioni dell’attrice britannica che l’ha interpretata sul piccolo schermo.

Pamela ha svelato che Lily James le ha scritto una lettera, che è stata poi scannerizzata e mandata via e-mail, poco prima del debutto della serie per esprimere il rispetto che prova nei suoi confronti. Anderson ha però confermato che non l’ha mai aperta:

Era già stato abbastanza doloroso la prima volta. Si tratta di una delle cose in cui pensi: ‘Davvero? Le persone stanno ancora guadagnando soldi da quella cosa?’.

L’attrice ha inoltre sottolineato che ha rifiutato a lungo ogni proposta di trasformare la sua vita in un film, serie o documentario.

Il produttore di Pam & Tommy, Robert Siegel, aveva confermato alcuni mesi fa che il team creativo del progetto aveva cercato di mettersi in contatto con la star:

Abbiamo poi rispettato il suo desiderio di non essere coinvolta.

