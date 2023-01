Pam & Tommy, Pamela Anderson: “Non ho visto la serie, ma mi sembrava un costume di Halloween”

Pamela Anderson, intervistata da Variety, è tornata a parlare di Pam & Tommy e della sua reazione alla notizia che sarebbe stata realizzata una miniserie, che le ha ricordato Halloween, sulla storia del sex tape rubato.

La star di Baywatch ha spiegato:

Quando ho sentito per la prima volta della miniserie Pam & Tommy penso che tutti abbiano cercato di proteggermi. Non volevo essere coinvolta.

L’attrice ha raccontato:

Non lo so, è stato interessante sentirne parlare. Non mi ha reso felice. Sono coglioni! Non coglioni, ma semplicemente hanno versato sale sulla ferita, non era necessario. Ma è accaduto.

Anderson ha quindi aggiunto:

Non ho mai visto la miniserie, non ho mai visto molto del progetto, ma per me sembra come un altro costume di Halloween. Nell’ultimo decennio ho visto molte persone che si sono ispirate a noi per i costumi di Halloween.

Pamela ha comunque voluto ribadire che non ha nulla contro Lily James:

Ho detto a Netflix che vorrei invitarla alla première del mio documentario. Penso sia difficile interpretare qualcuno quando non sai la storia intera. Non ho nulla contro Lily James. Penso sia una bellissima ragazza e stesse facendo il suo lavoro. Ma l’idea che si stesse realizzando quel progetto mi ha realmente ferita.

Che ne pensate? Ha ragione Pamela Anderson a paragonare Pam & Tommy a dei costumi di Halloween?

