L’ultimo episodio diè andato in onda sugli schermi televisivi eha ora svelato che non esclude in futuro la realizzazione di una

L’interprete del membro dei Mötley Crüe, Tommy Lee, ha dichiarato a Entertainment Weekly:

Penso avremmo sempre potuto esplorare la storia di più e maggiormente a fondo. Si potevano realizzare altri otto episodi, andare ancora più a fondo immergendosi nella storia. Ma credo che ci siamo avvicinati al racconto con le migliori intenzioni e abbiamo realmente provato, considerando il tempo a disposizione, di fare il nostro meglio con quello che ci era stato dato come attori.

Stan ha quindi risposto alla domanda diretta sulla possibilità di realizzare una seconda stagione dichiarando:

Non lo so. Dovrei pensarci. In realtà non ne sono sicuro a questo punto.

Lo show diretto da Craig Gillespie che lo vede protagonista accanto a Lily James, inoltre, dovrebbe fare i conti con la scelta di Pamela Anderson di non essere coinvolta nella sua realizzazione. Fonti vicine all’attrice, che racconterà la propria storia con un un nuovo documentario prodotto per Netflix, hanno infatti dichiarato che non ha intenzione nemmeno di vederne il trailer.

