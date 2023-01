Pamela Anderson, tra le pagine della sua autobiografia, ha accusato Tim Allen di averla molestata sul set della serie Quell’uragano di papà (Home Improvement) e l’attore ha ora risposto alle parole dell’attrice.

La star di Baywatch, nel libro Love, Pamela, ha infatti scritto che nel 1991 il collega, che all’epoca aveva 37 anni, le avrebbe mostrato il pene durante una pausa sul set. Pamela, che aveva 23 anni, ha ricordato:

Durante il primo giorno delle riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim era in corridoio e indossava un accappatoio. L’ha aperto e si è mostrato rapidamente, era completamente nudo. Ha detto che era semplicemente giusto, visto che lui mi aveva visto nuda. Ora siamo pari. Ho riso a disagio.

Allen, probabilmente, faceva riferimento ai servizi fotografici realizzati dall’attrice per il magazine Playboy.

Anderson ha fatto parte del cast dello show per due stagioni targato ABC, con il ruolo di Lisa, prima di abbandonare il progetto per intepretare Casey Jean “C.J.” Parker in Baywatch.

In un comunicato rilasciato a CNN, Tim Allen ha però replicato:

No, non è mai successo. Non farei mai una cosa simile

Per ora non è stato rivelato se l’incidente avvenuto sul set della serie sarà raccontato anche nel documentario biografico dedicato alla star che arriverà tra qualche giorno sugli schermi di Netflix.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi dopo le dichiarazioni su Tim Allen compiute da Pamela Anderson.

Fonte: CNN