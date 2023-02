Pamela Anderson ritornerà sugli schermi televisivi anche nelle prossime stagioni: l’attrice sarà la conduttrice di Cooking with Love, show realizzato per Food Network Canada, e Pamela’s Garden of Eden ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di HGTV Canada. Entrambi i progetti sono prodotti da Fireworks Media Group per Corus Studios.

L’ex star di Baywatch è attualmente impegnata nella promozione dell’autobiografia Love, Pamela e del documentario Pamela, A Love Story.

Il nuovo cooking show andrà in onda nel 2024 e sarà composto da otto episodi in cui Pamela collaborerà con vari chef per ideare dei menu senza l’uso di carne, raccogliere ingredienti e preparare pasti per i suoi amici e per la sua famiglia. Ogni puntata mostrerà un evento diverso: da un cocktail pomeridiano a una cena in famiglia e una colazione dopo aver trascorso la notte intorno al fuoco in campeggio.

Garden of Eden, la cui messa in onda è iniziata un anno fa, ritornerà invece con nuove puntate per proseguire il racconto della ristrutturazione della tenuta di famiglia di Pamela a Vancouver Island, ereditata dalla nonna. Negli episodi, inoltre, Anderson andrà spesso a Los Angeles per aiutare il figlio Brandon Lee a ristrutturare la casa che ha comprato da poco.

Che ne pensate? Siete felici che Pamela Anderson sarà protagonista di due show televisivi?

Fonte: Deadline