Amazon ha cancellato Paper Girls dopo una sola stagione, a un mese circa di distanza dal debutto sulla piattaforma streaming.

Negli Stati Uniti, la prima stagione è stata molto apprezzata, con un punteggio della critica del 90% su Rotten Tomatoes, affiancato all’88% per il punteggio del pubblico. Probabilmente per questi risultati Legendary TV proverà a vendere la serie tv a un altro network, puntando molto sulle protagoniste.

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

La prima stagione è ancora disponibile su Prime Video.

Fonte: Deadline